Dolore e sconcerto in città per la prematura scomparsa di Meris Marini, giovane mamma di 53 anni, sconfitta da una terribile malattia scoperta alcuni anni fa e contro cui non ha potuto nulla. Circondata dall’amore dei suoi cari, che l’hanno sempre sostenuta e amata nel difficile calvario della malattia, Meris si è spenta lunedì mattina nella sua abitazione, lasciando nel dolore il marito Mauro Simonetti, le figlie Veronica e Maria Letizia, il genero Andrea, la nipotina, i genitori Mauro e Iole con la sorella Mascia. Originaria di Belvedere Ostrense, viveva e lavorava a Jesi come impiegata amministrativa presso la ditta Procicchiani Group srl. Tanti amici e parenti si stringeranno ai familiari per ricordare il suo sorriso dolce e gli occhi profondissimi. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna dal carattere mite e riservato, molto delicata e dolce.La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria di Santarelli a Monsano. Anche questa mattina sarà aperta dalle ore 8 alle 9,30 poi il feretro muoverà verso Jesi per l’ultimo commosso saluto. La cerimonia funebre sarà celebrata alle 10 nella chiesa di San Francesco d’Assisi, poi la tumulazione nel cimitero comunale di Belvedere Ostrense. La famiglia ha disposto una raccolta fondi in favore della ricerca sulla sclerosi multipla e per Medici senza Frontiere.