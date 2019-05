Meningite, Andrea è morto a 21 anni: oggi i funerali. Profilassi per 60 persone

aveva 21 anni: è, precisamente da una sepsi meningococcica fulminante. Questa mattina i primi risultati sui campioni di sangue prelevati sul 21enne di Città Sant'Angelo, nel pescarese, sono stati approntati: altri campioni sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità e al Meyer di Firenze. A provocare la morte di Andrea è stato ilIntanto, nel pomeriggio, alle 16.30, nella Collegiata di San Michele Arcangelo, verranno celebrati i funerali del giovane: diverse decine le persone che si sono sottoposte alla profilassi farmacologica prevista dal protocollo avviato ieri dalla Asl di Pescara: erano potenzialmente a rischio perché sono state a contatto diretto e prolungato con il ragazzo, che aveva passato la serata di sabato in discoteca al Qube, a Pescara Vecchia (il locale è stato chiuso precauzionalmente).Il giovane era arrivato in pronto soccorso attorno alle 21 di martedì 30 aprile con i sintomi tipici della meningite. Accertato che si trattava di sepsi meningococcica, è stato ricoverato in Rianimazione, ma il giovane, nonostante i tentativi di salvarlo, anche con tecniche innovative, è morto alle 5.30 di mercoledì. Subito dopo la sua morte, l'azienda sanitaria ha attivato un'unità di crisi per gestire la situazione ed avviare l'indagine epidemiologica. Circa 60 le persone che hanno raggiunto l'ospedale per la profilassi, oltre a quelle che si sono rivolte a guardie mediche e medici di famiglia.