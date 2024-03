Medy Cartier, il trapper torna in carcere: revocato l'affidamento. Ieri l'intervista con Fedez in “Muschio Selvaggio” Per reati commessi quando iera ancora minorenne. Deve scontare in carcere un residuo di pena di cinque mesi e venti giorni





Medy Cartier torna in carcere. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito l'ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del trapper Medy Cartier, al secolo El Marbouh El Mehdi, oggi 22enne. La Squadra Antirapina della IV Sezione della Squadra Mobile ha eseguito l'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale per i minorenni di Bologna venerdì scorso e con cui il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla sentenza della Corte d'Appello Sezione Minori del 14 luglio 2022 con cui veniva condannato a 5 mesi e 20 giorni di carcere per rapina e lesioni personali commessi quando ancora minorenne. Proprio lunedì l’artista di origini marocchine era stato protagonista del podcast del rapper Fedez ’Muschio Selvaggio’ (registrata però un mese fa) e aveva raccontato di quando, a soli 15 anni, era stato arrestato e portato nel carcere minorile del Pratello. "Ricordo gli occhi di mia sorella, come mi guardava", ha raccontato. Ieri, in casa con lui c’era sua madre. "La persona che amo di più e che mi è sempre vicina, assieme al mio avvocato", Roberto D’Errico, ha detto nella stessa intervista . Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 09:31

