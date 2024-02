Medy Cartier, braccialetto elettronico per il trapper: aveva minacciato la ex

Molestie e minacce, sia di persona che con messaggi e video via social, nei confronti della ex fidanzata, una giovane di Roma. Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza per il trapper bolognese Medy Cartier, il cui vero nome è Mehdi El-Marbouh, 22 anni, indiziato di atti persecutori e diffamazione nei confronti della ex compagna. Il Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, ha disposto la misura cautelare dopo una indagine dei carabinieri scattata dopo che la giovane, nel dicembre scorso, ha presentato querela. Ai militari ha raccontato di avere conosciuto il 22enne via social e di avere avuto con lui, in estate, una relazione.

Per i suoi comportamenti aggressivi, la giovane lo ha lasciato in agosto, per poi riallacciare i rapporti con il trapper per poco tempo prima di interromperli di nuovo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 21:06

