Mediterranea, migranti sbarcati a Lampedusa. Il capitano: «Qualche agente, di nascosto, mi ha ringraziato»

di Emiliana Costa

Domenica 7 Luglio 2019, 14:15

Ieri pomeriggio, 6 luglio, il veliero Alex è approdato a Lampedusa, dopo aver annunciato su Twitter di aver forzato il blocco «a fronte di un'intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo», con i rifornimenti di acqua esauriti e i servizi igienici inservibili.il veliero è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza eCome riporta Open, il capitano - che fa parte del gruppo di skipper che gestiscono la Alex - ha raccontato i momenti intensi trascorsi con l'equipaggio e i naufraghi: «».«Non dimenticherò lo sguardo straordinario, densissimo di tutti gli uomini di mare che ho incrociato a bordo delle motovedette delle forze dell’ordine. Devo dire che mi sono riconosciuto moltissimo in quasi tutti quelli che ho incontrato. Alla fine sono certo che tutti loro, o quasi, avrebbero voluto essere con me.Credo che se avessero potuto sarebbero rimasti a bordo con me, a fare esattamente quello che stavo facendo io».Il capitano Stella ha concluso parlando degli ultimi giorni prima dello sbarco. «È proprio come quando uno fa l’esame di maturità, prima di presentarti davanti ai professori ti fai tutte le paranoie del mondo,».