Mauro non si trova, allarme della moglie e tragica scoperta: è morto nel fossato

Tragico pomeriggio, quello di ieri, a, 86 anni, è morto per una caduta all’interno di un fosso collettore. Stava lavorando intorno a quel fossato come era solito fare ma qualcosa è andato storto e l’uomo è precipitato da un altezza di circa tre metri. Nella caduta Pignotti ha riportato delle pesanti conseguenze ed è rimasto nel fossato fino a quando non è stato trovato dalla moglie che non vedendolo rientrare in casa si è recata, preoccupata, nell’area dove sapeva essere il marito.Quando ha raggiunto la zona si è trovata di fronte alla terribile scena. Il corpo del marito era in fondo al fossato, immobile. La donna ha subito dato l’allarme sul posto il 118, i vigili del fuoco di San Benedetto, i carabinieri della stazione locale e la municipale di. L’uomo era privo di sensi. Vani tutti i tentativi di rianimarlo. La vicenda è stata seguita dal sindaco Sergio Loggi che si è tenuto costantemente informato e appreso, con dolore, la notizia del decesso del concittadino.