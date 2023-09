Mauro Glorioso, condannati i 3 minori che lanciarono la bici ai Murazzi: «Tentato omicidio», pene dai 6 ai 9 anni

di Redazione web

Il tribunale dei minori di Torino ha condannato per tentato omicidio i tre adolescenti che la sera del 21 gennaio lanciarono una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi, colpendo alla testa lo studente universitario Mauro Glorioso. Mauro finì in coma all'ospedale per settimane e rischia di restare paralizzato a vita.

Mauro Glorioso, condannati i tre minori

Le condanne sono a 9 anni e 9 mesi, 9 anni e 4 mesi e 6 anni e 8 mesi. La Procura aveva chiesto 13 anni per il 17enne, che ha avuto la condanna più alta, e 9 anni per il 15enne e la ragazza, che ha avuto la condanna più lieve.

Le parole del papà

«Spero che i ragazzi, la collettività, le baby gang con questa sentenza si rendano conto che con la vita non si può giocare spero che questa sentenza faccia capire che quando si sbaglia si rischia seriamente». Così Giuseppe Glorioso, il papà di Mauro, il giovane rimasto gravemente ferito dal lancio di una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi lo scorso gennaio commenta la sentenza del tribunale dei minori che ha respinto la messa alla prova e condannato i tre giovani, due ragazzi e una ragazza, più piccoli.

Lasciando il tribunale accompagnato dal legale, Simona Grabbi, papà Giuseppe aggiunge: «è un problema dilagante, troppo, troppo grave, speriamo che almeno tutto ciò possa avere un significato perché tanto mio figlio non me lo riconsegneranno nelle condizioni antecedenti a quella sera, ma almeno che da questo possa nascere qualcosa di positivo».

