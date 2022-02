Maturità, torna l'italiano ante-Covid: l'esame sarà scritto. La seconda prova scelta dalle singole scuole

Prove di normalità nella scuola, alla maturità tornano le prove scritte. Mancavano all'appello da due anni, nel 2020 e 2021 l'esame consisteva in una sola prova orale. Ora si cambia: il ministero dell'istruzione ha messo a punto le ordinanze per gli esami di Stato 20222 e ha chiesto parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione.



TORNANO GLI SCRITTI Per i 490mila studenti dell'ultimo anno delle superiori si parte il 22 giugno con lo scritto di italiano: sette tracce, uguali per tutti, tra saggio breve, analisi del testo e argomenti di attualità. Il 23 giugno si replica con lo scritto di indirizzo: verterà su una sola materia, non sarà quindi interdisciplinare come accaduto nel 2019, e non sarà a carattere nazionale. Saranno infatti le singole commissioni a sceglierei gli argomenti per andare incontro a quelle classi che, durante la pandemia, hanno avuto difficoltà nella continuità didattica. Seguirà poi il colloquio.



LE REGOLE Le commissioni saranno composte da sei docenti interni e un presidente esterno. La valutazione resta in centesimi: massimo 40 punti dai crediti formativi, 40 dai due scritti e 20 dal colloquio con la possibilità di assegnare la lode. La partecipazione ai test Invalsi e ai percorsi Pcto non sarà requisito di ammissione.



IL MINISTRO «Questa scelta ha spiegato il ministro Bianchi rientra nel progressivo ritorno alla normalità». E i presidi assicurano di tenere conto delle difficoltà vissute dai ragazzi: «Va ricordato che gli studenti che affronteranno le prove di giugno spiega infatti Antonello Giannelli, presidente dell'Anp - sono quelli che maggiormente hanno sofferto l'emergenza e di ciò non si può non tenere conto».



LE PROTESTE Per gli studenti però è già guerra: «Il 4 saremo in piazza spiegano dalla Rete degli studenti medi chiediamo un esame senza scritti ma con la tesina. Gli immaturi siete voi».



TERZA MEDIA Tornano le prove scritte anche all'esame di terza media: una di italiano e una di matematica. Seguirà poi un colloquio per verificare anche la conoscenza delle lingue straniere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 07:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA