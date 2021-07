Matteo Salvini: «Il vaccino a chi ha meno di 40 anni non serve». Renzi lo boccia: «È follia»

Il vaccino anti Covid per i giovani? Non serve. Parola di Matteo Salvini, leader della Lega, già finito nel mirino della critica nelle ultime settimane per il suo temporeggiare nel sottoporsi a immunizzazione («Mi vaccinerò ad agosto, non voglio saltare la fila e attenderò il mio turno», ha detto venerdì). In un'intervista a Repubblica, Salvini insiste: «Io mi vaccinerò a breve, come libera scelta, e ho 48 anni». E aggiunge: «Mettiamo in sicurezza dai 60 in su, da 40 a 59 scelgano, per i giovani non serve».

Leggi anche > Green pass, domani si decide: stretta per ristoranti e bar

Quanto al Green pass, il leader leghista fa dei distinguo: «Se vogliamo il Green Pass per tutti, al momento finiremmo a ottobre, facendo saltare la stagione e le vacanze. Sarebbe devastante. E inutile». Alla domanda su quali decisioni prenderà la Lega in Consiglio dei ministri sul Green Pass, Salvini riponde: «Per andare a San Siro, con 50mila, o a concerti da 40mila il Green Pass ha senso, ma sui treni pendolari no, per mangiare la pizza no. Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli».

«Presto cambieremo il criterio sui colori delle regioni. Su ottomila posti in terapia intensiva, oggi ne sono occupati 156, in calo rispetto a ieri. Usiamo il modello tedesco - dice -, niente Pass, ma buon senso, educazione, regole. In Francia l'hanno reso obbligatorio sia perché la campagna vaccinale aveva difficoltà, sia per il crollo di popolarità di Macron». Mentre sulla legge Zan e l'incontro chiesto al segretario del Pd Enrico Letta, Salvini sottolinea: «Lo scontro non conviene né a lui né alle persone che dice di voler difendere. Se vuole andare allo scontro, lo avrà. A Milano si dice 'piuttost che nient l'è mei piuttost', meglio la mediazione che rimanere con nulla in mano».

Renzi: «Dire che non bisogna vaccinarsi è follia»

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ribatte in modo deciso alle parole di Salvini sul vaccino: «Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano Salvini, Conte o Meloni - afferma l'ex premier - Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia. Ho da sempre fatto una battaglia contro i no vax. Nella prossima settimana cresceranno i contagi a causa della variante Delta ma per chi è vaccinato il coronavirus diventa poco più di un'influenza».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA