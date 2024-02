Matteo a 14 anni salva un uomo con il massaggio cardiaco: «Ho imitato le manovre viste nella fiction Doc». Nessun altro si è fermato

di Redazione web

Il massaggio cardiaco lo aveva visto fare nella fiction "Doc - Nelle tue mani", che aveva guardato nel giorno del suo compleanno mentre era costretto a casa per una punizione. «Meno male, mi viene da dire adesso»: Matteo Ridolfi, 14enne di Colognola ai Colli in provincia di Verona, grazie a quei gesti visti in tv e alla guida telefonica di un operatore del 118, è riuscito a salvare la vita a un pensionato di 65 anni colto da infarto mentre coltivava il suo orto. L'uomo è ora ricoverato in terapia intensiva, la prognosi è riservata ma sembrra che il peggio sia passato.

Matteo, all'indomani del gesto che gli è valso l'applauso dei suoi compagni di scuola, il plauso del presidente Luca Zaia e la candidatura ad Alfiere della Repubblica proposta dalla sindaca di Colognola, ha raccontato cosa è accaduto domenica 18 febbraio nel corso di interviste al Corriere della Sera e La Stampa.

«Stavo andando in bici al campetto della scuola per andare a giocare a calcio con i miei amici, quando ho sentito urlare una donna. Ho mollato la bici, sono corso verso di lei e ho visto che c’era un uomo disteso a terra». L'uomo era il pensionato di 65 anni colto da infarto, sua moglie al telefono con il 118 era in preda al panico. Così Matteo ha preso in mano la situazione e ha cominciato a seguire le indicazioni dell'operatore: «Mi ha detto di provare a togliere la maglietta al signore, ma non ce l’ho fatta, allora gliel’ho solo aperta un po’.

