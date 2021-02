Morto Matteo Bonforte, il 24enne ballerino malato di leucemia: l'addio commovente sui social

Lutto nel mondo della danza. Si è spento a 24 anni Matteo Bonforte, giovane ballerino siciliano di San Michele di Ganzaria, nel catanese. A stroncarlo è stata la leucemia diagnosticata un anno fa, nel pieno della sua attività professionale di ballerino di latino americano e insegnante di danza. È stato ricoverato e si è sottoposto a un trapianto con la speranza di guarire e di tornare a fare la cosa che amava di più. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per una persona conosciuta nell'ambiente.

Leggi anche > Fiammetta La Guidara, morta la giornalista volto noto del Motomondiale: «Complicazioni in gravidanza»

«E senti solo il cuore e il male non esiste più. E non c'è più dolore. Soltanto io soltanto tu. Questo silenzio sa di mille parole. Ed io starei qui ad ascoltarti per ore. Per anni un solo secondo. E se tu mi guardi Me ne rendo conto Che alla fine ogni volta. È solo l'amore che ci salva. Dalla ferita del mondo…», le parole commoventi della sorella.

E poi si legge: «L'unica consolazione forse, è il ricordo dei suoi sorrisi e della gioia che trasmetteva quando ballava…lo ricorderemo sempre su quel palco a saltare e a ballare come solo lui sapeva fare. Non è un'addio ma un'arrivederci Matteo Bonforte. Sei stato tanto amato e continuerai ad esserlo. Vola alto maestro».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Febbraio 2021, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA