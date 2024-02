Matteo, il 14enne che ha salvato un uomo col massaggio cardiaco: «Si parla sempre di baby gang, ma tra noi giovani c'è anche il bene»

Matteo Ridolfi, il ragazzino di 14 anni che lo scorso 18 febbraio ha salvato un passante in arresto cardiaco con le manovre salvavita che aveva visto in un film, è stato intervistato dopo essere stato premiato dal presidente del Veneto Luca Zaia: «È una cosa importante per noi giovani, si parla sempre di baby gang - ha fatto notare - ma anche nella mia scuola c'è il bene, in piccolo ci sono alcuni che lo fanno. Sono d'accordo con il presidente sulla proposta di introdurre la formazione sul primo soccorso nelle scuole, un istituto di Verona lo fa già. Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque»

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 17:02

