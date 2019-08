Si addormenta sul materassino, la corrente lo porta dalla Calabria alla...Sicilia

Da, sulla costiera calabrese dello, era arrivato quasi in, a bordo del suo: dopo oltrea notte fonda, unè stato salvato dagli uomini della Guardia Costiera. Il giovane si era addormentato sul materassino e di lui si erano perse le tracce per ore.Quando un suo amico si è accorto di non riuscire più a vederlo all'orizzonte, ha avvertito la Capitaneria di Porto che ha fatto partire le ricerche con mezzi marini e addirittura elicotteri: le ricerche sono andate avanti per tutto il pomeriggio di ieri, e a notte fonda il disperso è stato rintracciato in mare, aggrappato ancora al suo materassino. Salvato, è stato quindi riportato a Scilla: era quasi arrivato sulla costa messinese.