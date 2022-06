Mascherine, l'obbligo sui mezzi di trasporto prorogato fino a fine settembre

Le mascherine continueranno ad essere obbligatorie sui mezzi di trasporto almeno fino a fine settembre. Era attesa per oggi la decisione da parte del Consiglio dei ministri per quanto riguarda l'obbligo di mascherina su autobus, treni e aerei: il Cdm ha prorogato fino al 30 settembre l'obbligo per i trasporti, mentre sarebbe in corso una verifica su un possibile allentamento dell'uso delle mascherine sugli aerei.

Covid, ipotesi mascherine fino al 30 settembre: ecco dove resta l'obbligo

Questa mattina al Tg1 mattina il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa aveva confermato che dal Cdm di oggi sarebbe emersa la decisione definitiva sulle mascherine. Sempre oggi intanto, ha aggiunto il sottosegretario, decade l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, come cinema, teatri e luoghi sportivi: «Non c'è dubbio che siamo di fronte a un altro passo che ci porta alla normalità» e «un segnale importante è stato quello di consente gli esami medie e maturità senza mascherina», ha detto Costa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA