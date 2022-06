Covid, ipotesi mascherine fino al 30 settembre: ecco dove resta l'obbligo

Alla vigilia della scadenza dell'obbligo di mascherine al chiuso, prevista per mercoledì 15 giugno, arriva l'ipotesi di prolungamento. Il Governo, infatti, deve decidere se mantenerlo in alcune situazioni particolari oppure se lasciare una raccomandazione. L'utilizzo delle mascherine, quindi, potrebbe essere prorogato fino al 30 settembre su tutti i mezzi di trasporto (autobus, metro, treni, aerei, navi, ncc ecc).

Leggi anche > Covid, in estate 100mila casi al giorno? Pregliasco: «Ci sarà un'altra ondata»

La discussione nella maggioranza non si ferma, con il ministero alla Salute che come sempre è molto cauto e vorrebbe lasciare l'imposizione di indossare le protezioni a bordo dei mezzi di trasporto pubblici. Un'ulteriore conferma sull'ipotesi di prolungamento arriva dalla norma comparsa in una bozza del decreto trasporti che però sarebbe ancora oggetto di verifica.

Nella misura, di cui appunto si sta ancora discutendo, rientra l'utilizzo delle mascherine anche nelle strutture sanitarie ma non negli istituti scolastici nel corso degli esami del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA