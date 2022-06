Covid, in estate 100mila casi al giorno? Pregliasco: «Ci sarà altra ondata estiva»

Covid, che estate sarà quella del 2022? Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, rischiamo di vedere 100mila contagi al giorno, come nei giorni più drammatici delle scorse vacanze di Natale. «Temo che a questo punto anche in Italia ci sarà un'altra onda estiva» di Covid-19, «con circa 100mila infezioni al giorno rilevate» dai bollettini quotidiani, oltre la quota sommersa che come già accade sfugge ai conteggi, ha detto Pregliasco all'Adnkronos Salute.

Il virologo, docente all'università Statale di Milano, fa questa previsione alla luce della diffusione delle sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 che hanno prodotto un boom di positivi in Portogallo e Germania. Negli ultimi giorni il ministro della Salute tedesco ha parlato senza mezzi termini di «un'ondata estiva» in corso, mentre l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha prospettato a causa di Omicron 4 e 5 un rialzo dei casi nelle prossime settimane.

La causa è appunto nelle due sottovarianti di Omicron ancora più trasmissibili rispetto alla 2 ad oggi dominante. Pregliasco esprime dunque «timori» anche per il nostro Paese, dopo Germania e Portogallo: «Serviranno raccomandazioni stringenti», avverte il direttore sanitario dell'Irccs Galezzi, per far fronte a un picco anticipato rispetto a quello inizialmente atteso in autunno.

