L'Italia boccheggia per il caldo record, ma c'è un luogo dove oggi la temperatura era sottozero: ecco quale

L'Italia soffoca per il caldo, ma c'è un posto in Italia (nemmeno troppo irraggiungibile) dove oggi la temperatura era sottozero. Il caldo soffocante concede un po' di tregua in Veneto, con temperature che, per effetto dei venti e di qualche passaggio perturbato che ha 'rimescolato' l'aria, si sono abbassate di qualche grado nelle città - tra i 18 e 19 gradi le minime la scorsa notte - Ma è in montagna che la colonnina di mercurio è scesa su livelli più consoni alla stagione.

Così sulla Marmolada, alla stazione di Punta Rocca (3.265 metri), il termometro è rientrato sotto lo zero la scorsa notte, - 0,4 gradi, alle 3 del mattino - dopo giorni nei quali le minime erano sempre state positive, causa lo zero termico posizionato in atmosfera ad oltre 4.000 metri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Giugno 2022, 22:04

