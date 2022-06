Milano, violentissimo temporale: raffiche di vento e pioggia, paura in città

Milano, paura nel pomeriggio per il maltempo: un violentissimo temporale si è scatenato in città attorno alle 16. All'improvviso il sole è stato oscurato da imponenti nuvoloni grigi: vento fortissimo e scrosci di pioggia hanno imperversato in diverse zone della città. A far paura soprattutto il vento con raffiche che hanno fatto piegare e spezzare rami.

Paura per i passanti, anche in centro, che erano a passeggio e hanno dovuto rifugiarsi all'interno dei negozi.

Numerose le telefonate ai centralini dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti. Al momento non si segnalano feriti.

In questi giorni a Milano temperature record, con massime che hanno superato i 35 gradi durante le ore più calde della giornata. Il temporale di venerdì pomeriggio ha avuto l'effetto di abbassare di almeno una decina di gradi la temperatura cittadina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Giugno 2022, 16:52

