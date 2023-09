Marisa Leo, uccisa dall'ex, protagonista dello spot contro il femminicidio: «Tu non sei sola», e accarezzava il pancione

Marisa Leo è l'ennesima vittima di femminicidio dall'inizio del 2023, in cui sono state uccise in media otto donne al mese. Ironia della sorte, la 39enne ammazzata mercoledì pomeriggio dall'ex compagno Angelo Reina , era stata protagonista nel 2019 di uno spot contro la violenza sulle donne. Il video la mostra incinta , mentre si accarezza il pancione poco prima della nascita della figlia, che oggi ha quattro anni.

Uccide la ex e si suicida: la trappola a Marisa Leo in azienda, poi i 3 colpi di pistola. La 39enne lo aveva denunciato per stalking

Marisa Leo , il video contro il femminicidio

Quelle immagini, oggi, stanno rimbalzando sui social insieme alle parole di Marisa Leo. A pubblicare il video fu l'associazione "Le Donne del Vino Sicilia", della quale faceva parte la responsabile marketing e comunicazione della cantina sociale Colomba Bianca. Nel post, datato novembre 2019, si legge: «Per il progetto #tunonseisola la nostra Marisa Leo lancia il suo messaggio di ottimismo e speranza alle #donne e chiudendo, in bellezza, la nostra carrellata di video contro la violenza sulle donne». Poi il suo tenero messaggio mentre si accarezza il pancione: «È un miracolo. Una forza così piccola, ma così dirompente e una vita che ccresce al ritmo di due cuori che battono insieme. Donna, mamma, tu lavori, tu progetti, tu crei e sei fantastica per come lo fai. Tu cadi, ti rialzi, piangi ma non molli, e sei perfetta così come sei. Donna, mamma, TU, non sei sola».

