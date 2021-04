Maria Chiara Carrozza eletta presidente del Cnr: è la prima donna

Maria Chiara Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e che sarà in carica per i prossimi quattro anni. È la prima presidente donna nella storia del principale ente di ricerca italiano. È stata nominata dal ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, con il decreto firmato oggi, 12 aprile 2021.

Con la nomina del presidente, il Cnr «torna a essere nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre che scientifiche»: lo rileva in una nota il ministro per l'Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa. «Voglio augurare buon lavoro al neo Presidente e ringrazio il Presidente Massimo Inguscio per il grande lavoro svolto in questi anni», ha detto ancora Messa.

Le prime dichiarazioni

«Sono felice ed emozionata per la nomina a Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ringrazio la ministra Messa e il Comitato di Selezione per la fiducia riposta nella mia persona. Essere la prima donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva», spiega Carrozza dopo la sua nomina. «Confido sull'aiuto e sulla collaborazione di tutte le ricercatrici e ricercatori dell'Ente, sulle loro preziose indiscusse competenze e sul loro entusiasmo. Insieme dobbiamo riportare al centro dell'attenzione sociale, economica e politica la ricerca unico volano per la ricostruzione del Paese e il futuro dei giovani», sottolinea Carrozza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 14:44

