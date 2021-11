Tragico malore dopo Roma-Milan: Marco muore a 29 anni. Gli amici sotto choc

Tragico malore dopo la partita Roma-Milan, Marco muore a 29 anni. Avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 11 novembre Marco Staffolani, un giovane di Montecassiano che viveva da qualche tempo a Camerino, ma che era tornato nel suo paese di origine per il weekend di Ognissanti: la serata di domenica l'ha passata con gli amici, prima per guardare Roma-Milan, poi per giocare a carte. Una serata tranquilla, racconta il Corriere Adriatico, prima della tragedia.

Passata la mezzanotte il giovane ha iniziato a sentirsi poco bene: un malore che ha preoccupato i suoi amici, che hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno prestato le cure del caso, ma nel giro di poco tempo la situazione è precipitata e per Marco non c'è stato niente da fare. Un infarto la probabile causa di morte del 29enne, la cui salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Macerata, in attesa dell'autopsia che dovrà dire qualcosa in più. Sotto choc la compagna Veronica, la famiglia e gli amici che erano con lui.

