Manifesti no vax e no green pass per le strade di Cagliari: «Non siamo cavie»

«Vaccinato contagioso, No al Green pass. Il vaccino è sperimentale: non siamo cavie». Queste, le scritte su alcuni cartelli pubblicitari nelle strade tra Cagliari e Quartu Sant'Elena, la terza città della Sardegna.

La notizia è stata anticipata dalla testata locale on line Youtg.net. Ma non sono le uniche affissioni: altre, sono state notate in altri punti del capoluogo, sempre in strade dove è considerevole il passaggio delle auto o dei pedoni.

L'artefice del manifesto è il movimento "Is Pipius no si tocant", che ogni sabato alle 18.00 organizza una manifestazione contro il Green pass in una delle piazze del centro di Cagliari.

