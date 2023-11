Manga per adulti e hentai, è reato tenerli in casa? La sentenza che fa discutere e cosa cambia

La recente sentenza della Corte di Cassazione, pubblicata il 24 novembre con il numero 47187, ha suscitato preoccupazione nella community dei fan di manga, diffondendo la notizia che in Italia la detenzione di manga per adulti potrebbe essere considerata un reato.

La sentenza: ecco a cosa fa riferimento

Tuttavia, è importante chiarire che la sentenza in questione non riguarda tutti i manga erotici, bensì specificamente quelli che raffigurano scene esplicite di minori, classificandoli come "materiale pedopornografico".

La Cassazione, l'ultimo grado di giudizio in Italia, ha emesso questa decisione in seguito a un caso di pedopornografia, in cui l'imputato possedeva sia immagini reali che fumetti hentai raffiguranti minori in pose esplicite.

La sentenza ha equiparato entrambi i tipi di materiale, stabilendo che il possesso costituisce un reato punibile con reclusione fino a tre anni e una multa a partire da 1.549 euro.

