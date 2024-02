Mamma di 57 anni vive in auto da due mesi a Firenze, il dramma di Letizia Vetrano: «Dopo il divorzio con mio marito non sapevo dove andare, mio figlio non può aiutarmi»

di Redazione web

Ritrovarsi a vivere in una utilitaria a 57 anni. Il dramma di Letizia Vetrano, scoppiato dopo la separazione col marito. «Da tre anni con mio marito non va più bene, litigavamo spesso e purtroppo siamo arrivati al punto di separarci. Già prima non navigavo nell’oro: abitavamo in uno scantinato a 300 euro il mese di affitto. Quando sono andata via di casa non sapevo dove andare», racconta a La Nazione.

«Ho un figlio di trent’anni che ha rilevato la casa in affitto in centro dove abitava mia mamma prima che morisse, ma è un monolocale e non ci entriamo - dice Letizia -. La residenza ce l’ho qui all’Isolotto dai suoceri, ma non potevo andare da loro. E non ho un lavoro.

Letizia racconta il dramma di vivere in auto: «Non mi ci abituo a stare in macchina, ho paura, la notte passano persone a dare ‘picchi’ al vetro o a fischiettare colonne sonore dei film horror per spaventarmi. Lo so, sono pischellini che si divertono, ma dicono siano una gang e io sono una donna sola. Poi appena mi allontano mi rubano il poco che ho, pure i vestiti».

