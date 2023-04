Mamma di 31 anni trovata morta in casa di un amico, il dolore per Martina: «Da qualche parte lì in alto ci stai guardando»

di Redazione web

Una mamma di 31 anni, Martina Gaeta, è stata trovata morta in casa di un amico a Castel del Rio (Bologna). La giovane, che si era traferita da qualche anno, era originaria di Santa Maria Imbaro ed era madre di una bambina.

Le indagini

I soccorsi sono arrivati sul posto ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Sarà l'autopsia, disposta dalla magistratura emiliana, a provare a fare chiarezza su quanto accaduto alla giovane chietina, anche se sul suo corpo non stati riscontrati segni di violenza. Sulla sua morte prematura sono in corso le indagini dei carabinieri. I militari si sono messi in contatto con i colleghi di Fossacesia e della compagnia di Ortona per informare la famiglia della giovane, che vive a Santa Maria Imbaro.

Il dolore sui social

La morte di Martina Gaeta, al momento inspiegabile, ha colto di sorpresa quanti la conoscevano. Nelle ore successive alla tragica notizia in tanti hanno voluto ricordarla sui social pubblicando foto della giovane mamma e pensieri affettuosi: «So che da qualche parte lì in alto ci stai guardando. Un saluto amica/zia accarezza sempre i nostri sogni, continua a vivere nei nostri pensieri e nei nostri ricordi».

