Mamma 59enne morta dopo un colpo di calore: svenuta davanti al figlio e ricoverata, ma in ospedale manca il ghiaccio per la terapia

di Redazione web

Morta a 59 anni per un colpo di calore fatale. La donna, residente a Carmiano (Lecce), è una delle vittime dell'ondata di calore di questi giorni. Il dramma si è consumato lo scorso 21 luglio. La donna è svenuta davanti agli occhi del figlio 14enne. Quando i sanitari sono intervenuti, la mamma aveva un temperatura corporea superiore ai 40 gradi.

Bambino di 4 anni muore annegato nello stagno: stava giocando insieme ai fratelli. «La mamma si è addormentata»

Investito da un muletto guidato da un collega: operaio di 38 anni grave in ospedale

Il ricovero e la morte

La donna è stata trasportata nel pomeriggio del 21 luglio all'ospedale Fazzi, dove il pronto soccorso era già intasato da persone colpite da malori per l'alta temperatura.

Il marito non ha potuto salutarla

La situazione si aggrava nella notte. La mamma non reagisce a nessuna cura, neppure al paracetamolo in vena e purtroppo si spegne nella notte prima di poter essere trasportata da Lecce nel reparto di rianimazione di Casarano. Il marito non ha neppure fatto in tempo a salutare la donna perché fuori per motivi di lavoro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA