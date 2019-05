Sono due pescatori 40enni di origini rumene le vittime del maltempo nel Bresciano, travolti da alcuni alberi che si sono spezzati nel corso di un forte temporale in serata a Urago d'Oglio, sulle sponde del fiume d'Oglio. A lanciare l'allarme è stato un terzo uomo, connazionale, che ha assistito alla scena ed è riuscito a mettersi al riparo. Le vittime sono state sorprese dal forte vento. «Sembrava una tromba d'aria» secondo alcuni residenti in zona.

Sabato 11 Maggio 2019, 22:10

Ilfa duenel Bresciano. Due uomini a Urago d'Oglio sono stati travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto in provincia di Brescia in serata. Le vittime sarebbero due rumeni e non è ancora chiaro il motivo per il quale si trovassero lungo il fiume dove è avvenuta la tragedia. È probabile che abbiano cercato riparo sotto gli alberi che si sono spezzati.Il maltempo colpisce soprattutto il centro-nord e le previsioni parlano di una domenica di meteo avverso. Milano è stata colpita da una violenta grandinata che ha mandato in tilt anche l'aeroporto di Malpensa per circa 40 minuti.