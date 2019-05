La grandine blocca Malpensa: il maltempo che nel pomeriggio di sabato si è abbattuto sull'aeroporto varesino, dove le piste sono state coperte da uno strato di due centimetri di ghiaccio, sta creando diversi disagi ai passeggeri. Ma è l'intera Lombardia, in queste ore, che sta facendo i conti con il maltempo: su Milano si è scatenato un violento temporale, anche in città con grandine.





Fortissima grandinata su #Milano #Malpensa con 2 cm di ghiaccio su piste e piazzale, aeroporto temporaneamente chiuso per 40 minuti #avgeeks #meteo #grandine pic.twitter.com/nUSHaDsy3k — Vola Milano Malpensa MXP (@VolaMalpensa) 11 maggio 2019

La Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all'ora su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domenica, proprio nelle ore in cui la città è invasa dagli alpini per l'adunata Nazionale. Il Comune ha inoltre attivato il Coc, il centro operativo comunale in via Drago, per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Inoltre Palazzo Marino invita le ditte che hanno cantieri aperti a fare attenzione ai ponteggi in esterno e invita i cittadini a rimuovere i vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi e a evitare di parcheggiare le auto sotto gli alberi.

