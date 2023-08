Maltempo, ancora grandine e nubifragi con il Ciclone Circe. Ecco fino a quando durerà il freddo

Estate addio? Non proprio. Anche se a guardare le temperature di questi giorni sembra già di essere piombati in pieno autunno. Il ciclone Circe è arrivato sull'Italia: nelle prossime 24 ore avremo ancora maltempo a suon di temporali e anche 10-15 gradi in meno ma poi dovrebbe tornare il sereno. Ecco le previsioni di 3B Meteo.

Il weekend di maltempo

La perturbazione che ieri ha raggiunto le regioni centrali proseguirà la sua marcia verso sud anche oggi, sabato 5 agosto, e coinvolgerà sin dalle prime ore della giornata le regioni meridionali, erodendo l'anticiclone. L'aria fresca settentrionale che spingerà il fronte determinerà un deciso calo termico sulle regioni centrali, ma sarà causa di un deciso ridimensionamento delle temperature anche sul Sud Italia. Domenica l'anticiclone cercherà di espandersi dalle latitudini mediterranee verso nord, ripristinando condizioni più stabili su buona parte d'Italia. Farà eccezione l'arco alpino, esposto all'azione di un vortice ancora attivo sull'Europa centrale, con alcuni rovesci o temporali in locale sconfinamento alle pianure del Nordest.

Temporali, dove c'è il rischio

Capitolo temporali: cerchiamo di capire dove sarà elevata la possibilità di avere rovesci intensi e locali nubifragi con grandine; in mattinata le zone a maggior rischio saranno Emilia Romagna e Triveneto, poi Marche, Umbria orientale, Abruzzo e Molise, mentre tutto il Sud rischierà il transito di qualche fenomeno violento da Ovest verso Est; nel pomeriggio ci sarà ancora molta instabilità specie sulle regioni centrali, in particolare tra Basse Marche, Abruzzo, Lazio e Molise, altrove prevarranno le schiarite e la situazione sarà leggermente meno grave.

Per avere un miglioramento più deciso dovremo infatti aspettare la prima domenica di agosto: il sole splenderà sul settore occidentale italiano, specie al Nord-Ovest, anche grazie ai venti di Foehn secchi e più caldi con un sensibile, ma temporaneo, aumento termico ai piedi delle Alpi occidentali; di contro, i rovesci saranno ancora possibili sul Triveneto e le regioni adriatiche centrali, specie sul Friuli Venezia Giulia e le Marche.

Nel dettaglio

Sabato 5.

Domenica 6. Al Nord: locali rovesci al Nord-Est, soleggiato altrove; fresco. Al Centro: soleggiato a tratti variabile sulle adriatiche, fresco. Al Sud: soleggiato, nubi in Calabria, fresco e ventoso.

Lunedì 7. Al Nord: sereno, ventoso e molto fresco al mattino, 10°C in pianura. Al Centro: sereno, ventoso e fresco al mattino; qualche rovescio sulle regioni del Medio Adriatico. Al Sud: sereno, molto ventoso e fresco al mattino

TENDENZA: temperature sottomedia specie al mattino su tutta l’Italia, ma tempo in miglioramento; da mercoledì nuova fase più calda in graduale arrivo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 09:39

