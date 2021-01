Ondata di freddo nel Nord-Est: gelo in Veneto e Alto Adige. È record: -39°

Dopo il maltempo, il freddo: il Nord Italia, soprattutto il Nord-Est, è nella morsa del gelo da qualche giorno, e l'ondata prosegue anche oggi. In Veneto le temperature scendono ben al di sotto dello zero nelle località montane, con un record alla Dolina di Campoluzzo (sull'altopiano di Asiago, nel vicentino), che vede una temperatura di -39,6 gradi. Lì è presente un punto di rilevamento dell'Arpav, ma presenta un particolare microclima.

Altrove non va molto meglio. Tra i paesi, i valori più significativi sono stati misurati ad Asiago (-19.3), Santo Stefano di Cadore (-18.8) e Feltre (-11.5). Tra le località normalmente più fredde della regione, le minime hanno toccato -22.2 gradi in Val Visdende, a Passo Cimabanche (-21.6), in Pian Cansiglio (-23.5) e nella Piana di Marcesina (-25.2). Situazione simile anche in Trentino e in Alto Adige, con le minime in Val Venosta che hanno toccato quota -24 gradi, e -16 a Gargazzone, vicino Merano. La situazione, secondo le previsioni meteo, dovrebbe però migliorare nei prossimi giorni quando le temperature dovrebbero pian piano risalire.

