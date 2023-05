Maltempo, ciclone anomalo in arrivo: allerta meteo su Campania, Calabria e Emilia Romagna: «Evento inusuale»

di Redazione web

Un ciclone anomalo è in arrivo su Campania e Calabria. A lanciare l'allarme è Claudio Tei, ricercatore del Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile, un consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Cnr, che all'Agi, dice: «Le forti mareggiate che si sono verificate stanotte nel Tirreno meridionale costituiscono un evento inusuale, a causa della struttura meteorologica che le ha provocate, ma bisogna ricordare che maggio è notoriamente un mese piovoso, per cui è necessario analizzare il quadro completo di questi fenomeni per comprenderne appieno le cause e le possibili conseguenze».

Allarme prossime ore

«Tra stasera e domattina è prevista la formazione di un profondo minimo depressionario sul Tirreno meridionale, che andrà a interessare tutta la penisola. Non è insolito che si sviluppino queste strutture bariche, ma piuttosto la velocità con cui questi cicloni si approfondiscono sui nostri mari. Con un calo di pressione molto rapido. Questo particolare ciclone provocherà infatti piogge importanti su tutte le coste campane e calabre, fino a raggiungere anche le zone adriatiche e l’Emilia Romagna».

Come se fosse autunno

«I livelli di pressione attesi sembrano più simili a quelli tipici dell’autunno o dell’inverno, si tratta pertanto di una situazione anomala da monitorare attentamente, specialmente a livello di Protezione Civile» spiega ancora l'esperto, nonostante le temperature non siano così inferiori alla media del periodo, ma a preoccupare è la formazione di cicloni anomali; c'è da dire, che maggio 2022 fu particolarmente caldo ed arido di pioggia, il che portò ad un lungo periodo di siccità.

