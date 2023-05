Maltempo, allerta rossa in Sicilia e gialla su sei regioni per temporali e nubifragi. Scuole chiuse, fiumi osservati speciali

di Redazione web

Non si allenta la morsa del maltempo sull'Italia. In un maggio dal tempo instabile è tutto un alternarsi di avvisi meteo con l'Emilia-Romagna da giorni osservata speciale - in particolare per frane in Appennino e piene dei corsi d'acqua in pianura - e con la Sicilia raggiunta da una allerta rossa, in alcune zone dell'isola, per la giornata di lunedì. La protezione Civile ha diramato un allerta gialla anche sull'intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria dove, come in Sicilia ed Emilia Romagna, si prevedono temporali e nubifragi.

Meteo, pioggia e temperature in calo da Nord a Sud: ecco fino a quando durerà il tempo instabile

Nubifragio a Firenze, bomba d'acqua sulla città: grandine e 35 millimetri di pioggia, mezzi sommersi nei sottopassi

Maltempo, i danni in Emilia-Romagna

Un quadro, quello delineato dalla Protezione Civile che amplia il fronte dell'attenzione, sino ad ora concentrato, in massima parte, sull'Emilia-Romagna dove il maltempo dei giorni scorsi ha arrecato danni stimati in un miliardo di euro in particolare in Romagna e nel Bolognese: qui sorvegliati speciali sono gli argini dei fiumi e i torrenti, ingrossati per le forti piogge, e i terreni a rischio frana indebolito dalle precipitazioni. Proprio gli smottamenti sui crinali, principalmente quelli della Romagna sono da giorni sotto la lente d'ingrandimento. Se a sabato nel Forlivese e nel Cesenate, a causa dei movimenti franosi risultavano oltre 160 le persone evacuate, tra cui 19 ospiti di una comunità psichiatrica e 8 suore, domenica una frana ha interrotto la provinciale 7 a Montelusino di Baiso, nel Reggiano mentre un altro sommovimento a monte di alcune abitazioni in località Rocca Santa Maria a Serramazzoni, nel Modenese, ha portato all'evacuazione in via precauzionale, di tre case con altrettante famiglie.

Allerta rossa a Palermo, scuole chiuse

Allerta rossa e scuole chiuse oggi a Palermo. Dopo l'avviso diramato dalla Protezione civile, Ieri sera il sindaco Roberto Lagalla ha emanato l'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura in città di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. «L'avvertenza principale ai palermitani e a tutti i cittadini del territorio della provincia - afferma il primo cittadino - è quella di limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d'acqua. Ringrazio fin da ora la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate che già da oggi stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse e che anche domani saranno pronte a intervenire per garantire la sicurezza».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA