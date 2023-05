Maltempo: strade allagate e scuole chiuse, allerta rossa in Sicilia

Maltempo, con danni in Sicilia. Pioggia incessante, strade allagate, scuole chiuse per precauzione. È allerta rossa in Sicilia per il maltempo in particolare sul versante occidentale, nella zona di Trapani, Agrigento e Palermo. Il capoluogo, da dove arrivano queste immagini, è la città che sta subendo i disagi maggiori.

Molte le strade allagate nella borgata di Mondello, chiusa al traffico viale Regina Elena, dove sono intervenuti personale della polizia municipale, della protezione civile e una squadra dell'Amap.

Secondo il bollettino meteo diffuso dalla protezione civile, oltre ai temporali sono previste forti raffiche di vento e mareggiate soprattutto lungo le coste.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA