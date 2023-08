Malore improvviso, muore un bambino: Giovanni, 12 anni, «non aveva patologie». Famiglia sotto choc

di Redazione web

Un dramma improvviso che ha sconvolto una famiglia. Un bambino di appena 12 anni, Giovanni Luigi Sciascia, è morto a Sant'Antioco, in Sardegna, dopo essere stato colpito da un grave malore. Il dramma è avvenuto ieri mattina all'ospedale Cto, racconta L'Unione Sarda, quando il bambino è stato portato nel nosocomio in seguito al malore: per un'ora i medici hanno tentato di rianimarlo, ma invano.

La tragedia ha sconvolto la famiglia di Giovanni: il dodicenne, arrivato in ospedale ancora cosciente, è stato fatto sedere su una sedia, ma poco dopo ha perso i sensi ed è stato colpito da un arresto cardio circolatorio. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia. Il bambino non soffriva di patologie conosciute, hanno spiegato alcuni parenti: «Giovanni era forte, non riusciamo a spiegarci cosa possa essere accaduto», le parole di uno zio a L'Unione Sarda.

