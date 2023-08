Ragazza incinta trovata morta in casa, il marito denuncia: «In ospedale perché aveva dolori, ma era stata dimessa»

di Redazione web

Choc in Sicilia dove una ragazza di 29 anni, incinta, è stata trovata morta in casa a Licata, in provincia di Agrigento. La giovane, secondo quanto riportano i giornali locali, si sarebbe presentata in ospedale sabato scorso lamentando dolori, ma i medici l'avrebbero mandata a casa. Nella giornata di ieri, lunedì 7 agosto, è morta.

Ragazza di 17 anni uccisa da un'ameba mangia-cervello: prima di morire aveva fatto il bagno al lago

Pensava di essere incinta a 18 anni, ma fa una scoperta choc: «La vita è troppo breve»

Ragazza incinta trovata morta

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che non hanno potuto fare nulla: il marito della ragazza ha presentato denuncia. La ragazza si era presentata in ospedale per un forte dolore alla gola. Le indagini dovranno accertare se ci sia un eventuale nesso tra le dimissioni dall'ospedale e il decesso, e capire se ci sia stata una diagnosi errata da parte dei medici. Sul corpo della 29enne è stata disposta l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA