Bambino di due anni caduto in piscina, il piccolo non ce l'ha fatta. I genitori danno l'ok per l'espianto degli organi







di Redazione web Non ce l'ha fatta il bambino di 2 anni trovato privo di sensi la sera dl 31 luglio scorso nella piscina privata della casa di famiglia nell'Astigiano. È morto oggi pomeriggio all'ospedale Regina Margherita di Torino dove era stato portato subito dopo l'incidente in elisoccorso. Braccioli, l'errore che fanno i genitori quando li mettono ai figli e che potrebbe rivelarsi fatale Neonato muore tra le braccia della mamma durante l'allattamento: «Forse colpa del caldo torrido» Morto il bimbo caduto in piscina Il bambino era subito stato intubato, le sue condizioni erano apparse molto gravi. I genitori hanno dato il consenso per l'espianto degli organi. Sul posto, oltre ai sanitari, era anche intervenuta la polizia con alcune pattuglie. La procura aveva anche aperto un fascicolo. Dalle ricostruzioni effettuate fino ad oggi, le ipotesi restano quelle di un malore o di un incidente. Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA