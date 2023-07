Braccioli, l'errore che fanno i genitori quando li mettono ai figli e che potrebbe rivelarsi fatale

di Redazione web

Per chi ha figli piccoli, il modo migliore per evitare incidenti al mare o in piscina è non perderli mai di vista ed essere pronti a intervenire in ogni momento. Ma per garantire benessere e sicurezza dei bambini è anche importante utilizzare correttamente i dispositivi di galleggiamento come salvagente e braccioli. Proprio su questi ultimi si è concentrato un esperto di primo soccorso che ha condiviso sui social un errore comune a molti genitori e che potrebbe risultare mortale.

Braccioli, il pericolo

L'esperto di primo soccorso e divulgatore social @miguel_assal ha spiegato in un video pubblicato su Instagram l'errore potenzialmente mortale che molti genitori commettono quando infilano i braccioli ai figli. Secondo Assal, non bisogna ritenere che i bambini siano al sicuro una volta indossati i manicotti: questa convinzione potrebbe portare il genitore a distrarsi e perdere di vista i figli. I braccioli possono facilmente scivolare via (anche a causa della crema solare applicata in precedenza), o rompersi se sfregati contro una superficie ruvida. Per questo l'esperto assicura che è fondamentale non separarsi dal bambino o lasciarlo solo in nessun momento, inoltre, assicura che «la distanza massima che dovresti avere da lui è quella tale da essere coperta allungando un braccio». «Non separarti da tuo figlio e, soprattutto, non smettere di prestare attenzione perché potrebbe annegare proprio accanto a te», dice il divulgatore in un video che non ha tardato a diventare virale con oltre 4 milioni di visualizzazioni.

I commenti

Il video ha generato centinaia di commenti, alcuni da parte di genitori indignati dal fatto che qualcuno possa anche solo pensare che sia necessario ribadire che i bambini non vanno lasciati soli, altri che hanno trovato il contenuto comunque interessante. «E quale padre normale lascia il figlio da solo in piscina?», «Io che guardo il video senza avere figli», «La mia ansia quando guardo questo video», «È un video interessante, anche se per me è buon senso, credetemi che ci sono tante persone che hanno bisogno di vederlo».

