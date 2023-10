Malore improvviso, Urbano perde i sensi mentre parla con i genitori e muore a 32 anni

di Redazione web

Lutto per la città di Chioggia: Urbano Nordio, 32 anni, è morto improvvisamente, durante la sera di sabato scorso. Un malore improvviso lo ha colpito mentre si trovava in compagnia dei genitori, in casa sua.

Il decesso

Urbano Nordio, stando alle ricostruzioni, è svenuto improvvisamente mentre stava parlando con i suoi genitori, in casa. I familiari, allarmati, hanno subito chiamato i soccorsi, dato che non riuscivano a farlo rinvenire in alcun modo: i sanitari, arrivati in pochi minuti, hanno tentato di rianimare il giovane per circa mezz'ora, ma non c'è stato nulla da fare.

Il ricordo di parenti e amici

La morte di Urbano ha sconvolto la città di Chioggia: lo choc deriva dalla giovane età del defunto, e dalla vita irreprensibile che conduceva. Mattia Boscolo Chiodoro, consigliere comunale e amico della famiglia, ha detto: «Era una persona serena: volonteroso, pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Era molto socievole, un grande lavoratore. Purtroppo non si conosco ancora le cause della morte e siamo in attesa di sapere se verrà o meno effettuata l’autopsia».

Urbano non era sposato: viveva con i genitori, Massimo e Lucia, oltre al fratello Riccardo. Aveva lavorato come autista delle linee urbane di Mestre, ma da qualche mese aveva cambiato lavoro, e faceva l’operatore ecologico alla guida dei mezzi a Chioggia. Negli ultimi tempi, inoltre, aveva svolto qualche consegna a domicilio per conto della Glovo. Urbano, inoltre, era anche donatore di sangue, iscritto all'Avis.

