Malore improvviso nella notte, morta a 48 anni la psicologa Elisabetta Francesca Di Marco: lascia figlio e marito

La comunità di Pineto in lutto per la morte della psicologa Elisabetta Francesca Di Marco. Aveva 48 anni. È stata colpita da improvviso malore nella notte tra martedì e mercoledì nella sua casa ed è morta poco dopo in ospedale.

Chi era la psicologa

Elisabetta Di Marco era una psicologa molto stimata e conosciuta nella cittadina. La sua carriera professionale è stata caratterizzata da un costante successo. Era una psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, specializzata nell’approccio ai disturbi d’ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari, disturbi post-traumatici e disturbi sessuali.

Il punto culminante della sua carriera è stato l’incarico nell’azienda sanitaria territoriale Asur Marche Area Vasta 3, dove stava ricoperto il ruolo di dirigente psicologa psicoterapeuta. Inoltre, vantava un master in psicologia clinica con focus sulla diagnosi e terapia. La sua improvvisa scomparsa ha gettato nella disperazione il suo compagno Riccardo, il figlio Francesco e il padre Mario.

