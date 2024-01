Maestro delle elementari contro i voti scolastici, al loro posto ci sono messaggi motivazionali: «Sei migliorata anche nel gestire le emozioni»

di Redazione web

Un metodo di valutazione scolastica diverso: niente voti espressi in numeri o attraverso i vari «sufficiente, buono, distinto» ma messaggi motivazionali per i propri studenti. È la scelta messa in atto dal maestro Gabriele Camelo. Il docente lavora a Palermo e alcuni giorni fa ha condiviso sulla propria pagina Facebook alcune foto dei quaderni di suoi alunni sui quali, con la penna rossa e in stampatello, ha scritto i propri giudizi.

«Ciclicamente porto a casa i quaderni dei bambini per supervisionarli, correggerli e dare un piccolo feedback costruttivo», la descrizione a corredo delle immagini pubblicate.

I messaggi motivazionali

«Il tuo quaderno è bellissimo e sono contento del lavoro svolto.

