«Pago i miei tre figli per vestirsi bene e andare a scuola senza fare i capricci. E continuerò a farlo finché funziona»

Kelly, mamma di tre bambini, ha attirato l'attenzione dei social media dopo aver condiviso il suo metodo controverso per incentivare i suoi figli ad andare a scuola. In un video su TikTok, ha rivelato di pagare i suoi figli, offrendo loro 2,50 euro al giorno. Il premio prevede 1,25 euro per vestirsi correttamente e altri 1,25 se vanno a scuola senza fare una scenata. Nel video, la mamma ha mostrato come uno dei suoi figli ha ottenuto l'intera somma, mentre l'altro ha perso 62 centesimi per un piccolo "capriccio", riporta il NY Post.