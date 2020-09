Luis Suarez, il tweet della direttrice dopo l'esame: «Grazie, è stato un piacere averti come studente»

Grazie @LuisSuarez9 per la tua visita di oggi all’Università per Stranieri di Perugia. È stato un piacere averti come studente!@UniStraPg @GregoBolli #unistrapg pic.twitter.com/etaNYEryN8 — Stefania Spina (@sspina) September 17, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso dell'sostenuto daall'sta già facendo molto discutere, ma soprattutto è al centro di un'indagine da parte della Guardia di Finanza. Tra gli indagati c'è anche, direttrice del Centro per la valutazione e certificazione linguistica dell'ateneo.Subito dopo l'esame sostenuto daa Perugia, Stefania Spina aveva pubblicato un tweet in cui ringraziava l'uruguaiano, che avrebbe dovuto passare dal Barcellona alla Juventus e invece finirà con tutta probabilità all'Atletico Madrid. La moglie diha lontane origini italiane e per ottenere il passaporto e lo status da comunitario l'attaccante avrebbe dovuto sostenere l'esame di lingua italiana (livello B1).«Grazieper la tua visita di oggi all'Università per stranieri di Perugia. È stato un piacere averti come studente!», aveva scrittonel tweet, che aveva già fatto discutere nelle ore successive all'esame dell'attaccante uruguaiano. E ora, alla luce dell'indagine sulle presunte irregolarità, sta scatenando ulteriori polemiche.Analoga sorte per quanto riguarda la pagina Facebook dell', dove il 18 settembre scorso l'esame diera stato 'celebrato' in un post che fa riferimento ad altri due indagati: la rettricee il direttore generale. «ha conseguito il certificato di conoscenza dell'italiano di livello B1. Il calciatore uruguaiano si è detto molto soddisfatto del corso svolto in preparazione del test e i suoi esaminatori hanno confermato che», si legge nel post.