Luigi, muore di Covid a 43 anni: «Lascia una moglie e una bimba di pochi mesi»

Luigi è morto a soli 43 anni a causa del coronavirus. Luigi Nocera, di Qualiano, cittadina dell'hinterland a Nord di Napoli, è risultato positivo al covid tre settimane fa, ma in breve tempo le sue condizioni si sono aggravate ed è stato ricoverato presso l'ospedale Cotugno dove poi è morto.

La morte del 43enne ha sconvolto tutta la cittadina dove era molto conosciuto, dal momento che era proprietario di un negozio di elettrodomestici. Luigi, secondo le prime informazioni, pare non avesse malattie pregresse e lascia una moglie e un bambino di appena 9 mesi.

A fare le condoglianze ai suoi cari è stato il sindaco di Qualiano con un post su Facebook: «Un giovane della nostra terra che a soli 43 anni è stato sconfitto da questo maledetto virus. Nessuna parola può essere di consolazione per la famiglia e per tutti coloro che hanno conosciuto ed apprezzato Luigi. Giungano a loro, in silenzio ed in doveroso rispetto, le condoglianze di tutta l’Amministrazione comunale di Qualiano».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 20:13

