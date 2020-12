Giustina muore a 39 anni a causa del Covid: si era contagiata nell'asilo in cui lavorava

Giustina è morta a 39 anni a causa del Covid. La donna, che lavorava come collaboratrice scolastica all'istituto San Francesco d'Assisi, scuola dell'infanzia di Polignano a Mare, è fra le vittime più giovani del Covid-19 in Puglia. La giovane donna si sarebbe contagiata a scuola lo scorso ottobre ma in breve tempo le sue condizioni si sono aggravate.

A dare la notizia è stato lo stesso sindaco della città e presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto, che lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook: «La morte è un evento difficile da pensare e quando a morire è un fiore, una ragazza vitale e dolce, la mente si offusca e il dolore prende il sopravvento». Secondo le prime ricostruzioni Giustina è stata ricoverata poco dopo il contagio in terapia intensiva, poi le sue condizioni si sono aggravate e alla fine è morta.

La signora, come riporta La Repubblica, lascia il marito e un bambino. Tutta la comunità è rimasta scioccata dalla sua morte e numerosi messaggi sono stati scritti da amici e conoscenti sulla sua pagina Facebook.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 17:55

