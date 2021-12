Morta dopo due anni di lotta al male: Luciana era il pilastro del Comune

«Una donna straordinaria e gentile. Ligia al proprio dovere e che aveva acquisito una grande professionalità. Ma nello stesso tempo era attenta alle richieste dei cittadini che si rivolgevano a lei per qualsiasi informazione. Di una cordialità infinita con tutti i suoi colleghi, con il personale del Municipio e con i suoi superiori. Così, con grandissima tristezza, il sindaco di Scorzé (Venezia) Nais Marcon ha dato notizia della morte della sua segretaria, Luciana Bortolato, 56 anni, assente dagli uffici del sindaco da quasi due anni per un male incurabile che l'ha portata alla morte dopo un doloroso peregrinare di ospedale in ospedale, fino agli ultimi giorni tra le mura di casa a Moniego.

Luciana Bortolato si è spenta la notte tra venerdì e sabato assistita dai suoi cari nell'abitazione che condivideva con il figlio Matteo prossimo alla maturità e il marito Stefano con cui era sposata da 31 anni.

Dieci giorni fa era tornata a casa dall'ospedale continua il sindaco Nais Marcon - sperava di ritornare a curarsi ad Aviano. Ma negli ultimi giorni la situazione è precipitata e i familiari desideravano poterla ricoverare in un hospice. La scorsa notte è venuta a mancare. Luciana Bortolato si era laureata in Scienze politiche all'Università di Padova e le mancavano pochi anni per la pensione.

Per due quinquenni è stata segretaria anche dell'ex sindaco Giovanni Battista Mestriner: Il vero sindaco di Scorzè era lei continuavo a ripeterle e non si è mai lamentata per i carichi di lavoro. In organico nel Comune a Scorzè dal 1987 per concorso pubblico, dal 2002 era iscritta nell'albo dei giornalisti pubblicisti ed era lei che ha curato per lungo tempo il periodico comunale. Amava il mare e la montagna. Era sorella di Ennio Bortolato del Camper Club di Noale anche lui morto prematuramente a 61 anni nel settembre di 2 anni fa.

