Lucia, medico di 31 anni, muore in un incidente stradale in Giordania. Gravi due amiche

Incidente fatale. Lucia Menghini, 31enne di Foligno è morta in un incidente stradale in Giordania, ad Amman. La ragazza era un'anestesista tirocinante, e, come riporta la Nazione, era in vacanza insieme a due amiche umbre, anche loro tirocinanti anestesiste.

Le due compagne di viaggio di Lucia sarebbero al momento ricoverate in terapia intensiva all'ospedale di Amman. Sono in corso le indagini per stabilire le cause e le modalità dell'incidente, che sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri. Le tre umbre erano partite per la vacanza in Giordania domenica scorsa e sarebbe dovute tornare domani.

