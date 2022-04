Reggio Emilia, nonno investe il nipotino mentre fa manovra con l'auto: il piccolo è grave

Un nonno ha investito il nipotino di un anno e mezzo nel cortile di casa mentre stava facendo manovra con l'auto. Il bambino ora si trova ricoverato in gravi condizioni. E' accaduto ieri mattina a Bibbiano, nella val d'Enza in provincia di Reggio Emilia. A riportare la notizia stamattina è la stampa locale reggiana. Il bambino è stato trasferito a Parma, all'ospedale 'Maggiorè dove si trova tuttora nel reparto di Rianimazione. Il nonno non si dà pace e prega: «Non potrei mai pensare di avere ucciso il mio nipotino».

L'uomo, un 69enne autista in pensione, stava uscendo dal vialetto a bordo del suo Fiat Doblò blu a velocità ridottissima. Ma all'improvviso il piccolo - nonostante fosse stato fatto entrare da un accesso laterale poco prima dalla mamma e dalla nonna che stavano stendendo i panni insieme - è sbucato dalla porta principale, andando incontro al veicolo. L'impatto è stato inevitabile. «Mia moglie ha urlato: fermati! - racconta il nonno - Io ero già praticamente fermo, mentre il bambino è corso verso la macchina e l'ha urtata. E' stato velocissimo, tanto che non l'ho neppure visto. Nonostante tutto, sono riuscito a mantenere la calma, insieme a mio figlio, in auto ho guidato io e lo abbiamo accompagnato all'ospedale di Montecchio Emilia». Da qui però è stato trasferito subito a Parma, all'ospedale 'Maggiorè dove si trova tuttora nel reparto di Rianimazione.

