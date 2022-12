Udine, va a letto e non si risveglia più: morta la dottoressa del pronto soccorso

di Redazione web

Un malore improvviso in casa, poi la tragedia: Lucia Damiano, dottoressa del Pronto soccorso di Udine, è morta a 49 anni. Originaria di Polla, in provincia di Salerno, e residente in Friuli da diversi anni, lascia l’amata figlia, i colleghi e i familiari. Dal 2003 lavorava nell’azienda ospedaliera universitaria Friuli Occidentale e viveva a Udine. La donna di 49 anni si è spenta durante la notte, nel sonno, gettando nello sconforto familiari, colleghi ed amici.

Morta la dottoressa del pronto soccorso di Udine

Dopo la specializzazione in medicina interna presso l’Università degli studi di Napoli, si era poi trasferita al nord per dedicarsi alla rianimazione e all’anestesia al Pronto soccorso di medicina d’urgenza dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine. Nel 2004 aveva prestato servizio, per un lungo periodo, al Pronto soccorso dell’area di emergenza dell'ospedale di San Daniele del Friuli.

