Alice Neri, il collega che l'ha vista per ultimo rompe il silenzio: «Mai scappato»

Il giallo sulla morte di Alice Neri nelle ultime ore ha vissuto una svolta. Le indagini, sulla giovane mamma trovata morta all'interno della sua auto carbonizzata, procedono serrate e il mistero dell'omicidio potrebbe presto essere sciolto. Una sterzata merito delle dichiarazioni rilasciate agli inquirenti dal collega che l'ha vista per ultimo, insieme a quelle del marito, entrambi indagati. L'uomo, che ha passato la sera del 18 novembre scorso insieme alla 32enne, si è però sempre contraddisinto per il suo silenzio, un mutismo che, secondo i suoi legali, avrebbe un motivo ben preciso.

Principale sospettato

I pubblici ministeri modenesi Claudia Natalini e Giuseppe Amara hanno ascoltato nella giornata di venerdì 9 dicembre il collega di lavoro di Alice Neri, la 32enne trovata morta a Concordia, in provincia di Modena. L'uomo, così come il marito della donna (che a sua volta ha risposto alle domande dei magistrati) e il principale sospettato per il delitto, un 29enne tunisino (Mohamed Gaaloul) che in questo momento si troverebbe in Svizzera, è indagato per omicidio volontario e distruzione di cadavere. A confermare la notizia sono gli avvocati che assistono il collega di Alice Neri, che avrebbe trascorso con la 32enne le ultime ore prima del delitto in un locale a Concordia.

«Estraneo ai fatti»

«Il nostro assistito è estraneo ai fatti - dicono gli avvocati Matteo De Santis e Roberta Sofia di Modena insieme a Pierluigi Olivieri e Luigi Esposito di Sassari - e questo risulta anche da riscontri tecnici. Venerdì scorso è stato sentito dalla procura e ha fornito elementi utili alle indagini. Teniamo a precisare che il nostro assistito non è tornato in Sardegna, ma che il silenzio sulla vicenda gli è stato consigliato dai suoi avvocati sin dall'inizio, anche per rispetto della vittima e dei suoi famigliari». Nel mentre non risulta sia rientrato in Italia il 29enne tunisino, principale indagato, che si sarebbe allontanato dall'Italia il giorno dopo la morte della giovane e la cui abitazione di Concordia è stata perquisita dai carabinieri proprio nella giornata di venerdì.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 22:02

