«Luca Traini si dissocia dalla strage in Nuova Zelanda, lui pentito per Macerata»

Strage di Christchurch. L’avvocato dia Radio 24: “si dissocia dal suo accostamento alla strage. Da tempo ha maturato pentimento per il gesto di Macerata”.“E’ una cosa che lascia senza parole. Non ho ancora avuto modo di parlare con, ma l’ho sentito ieri sera per telefono. Luca sicuramenteda questa cosa, poca importa che nel suo caso non ci fosse nessun riferimento religioso, ma sicuramente lui condannerà il suo accostamento a questa strage, perché è da tempo che ha maturato forte pentimento per il gesto che aveva fatto a Macerata”.Così, Gianluca Giulianelli, avvocato di Luca Traini commenta l’accostamento del Traini alla strage terroristica di Christchurch, in Nuova Zelanda, su Radio 24.